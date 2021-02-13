هونر تستعد لغزو الأسواق العالمية بـ Honor V40

جدة - نرمين السيد - ويعد هاتف Honor V40، أول هاتف ذكى من هونر منذ انفصالها رسميًا عن شركة هواوى، وهو يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، مع كاميرا جديدة بدقة 50 ميجابيكسل وشحن سريع.

ويتوفر هاتف Honor V40 5G، بسعر 550 دولار أمريكى لنسخة 8+ 128 جيجابايت، و620 دولارا أمريكى لنسخة 8+ 256 جيجابايت.

ومن المقرر أن تطلق هونر هاتفين جديدين يحملان نموذج رقم CHL-LX1 و NTN-LX1، وهى هواتف جديدة تماما تصدر لأول مرة إلى الأسواق الأوروبية الآسيوية، ولا توجد أى مواصفات معروفة عنهما حاليا.