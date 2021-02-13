فيس بوك تطور ساعة ذكية بنظام أندرويد

ورجح الموقع أن يكون الجهاز الجديد عبارة عن ساعة ذكية تعمل بنظام "أندرويد"، فيما أشار إلى أن "فيسبوك" تعمل حاليا على تطوير نظامها التشغيلى الخاص بها لاستخدامه فى الأجهزة التى ستنتجها مستقبلا.
وبحسب التقرير، تحتوى الساعة الذكية الجديدة على ميزات المراسلة والصحة واللياقة البدنية، وستنضم إلى سماعات الواقع الافتراضى "فيسبوك - أوكيولوس" وأجهزة الدردشة المرئية عبر البوابة كجزء من النظام الإيكولوجى المتنامى لأجهزة الشبكة الاجتماعية.
كما تعمل "فيسبوك" على تطوير نظارات ذكية تحمل العلامة التجارية "رى بان" ليتم طرحها فى وقت لاحق من هذا العام، إلى جانب مبادرة منفصلة لأبحاث الواقع المعزز تُعرف باسم "المشروع آريا".
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