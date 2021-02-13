جدة - نرمين السيد - أضافت شركة "جوجل" الأمريكية، عملاق محركات البحث على الإنترنت، عددا من المميزات التحريرية الجديدة على خدمة "صور جوجل" لمشتركى خدمة "جوجل ون" من مستخدمى أجهزة "أندرويد" الذكية.





وتعتمد أدوات التحرير الجديدة المدفوعة على تقنيات التعلم الآلى، مثل المميزات المطورة "بورتريه بلور"، و"بورتريه لايت" و"كولر بوب". وقالت "جوجل" إن الإصدارات الجديدة من تلك المميزات سوف تعمل مع الصور الأحدث وستوفر بيانات العمق لتحرير الصور بفضل تقنيات التعلم الآلى، مشيرة إلى أنه لن يحدث أى تغيير للإصدارات القائمة والتى ستظل متاحة مجانا لمستخدمى خدمة "صور جوجل". وإلى جانب ميزات التحرير الجديدة، ستقدم "جوجل" أيضا مرشحات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعى، مثل خيار "ديناميكى" جديد يعمل تلقائيا على تحسين السطوع والتباين، و"اقتراحات السماء" التى يمكنها تعديل الأفق للحصول على تأثيرات أكثر دراماتيكية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جوجل تضيف مميزات تحريرية لخدمة «صور جوجل» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.