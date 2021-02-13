إنفيديا تطلق بطاقتها الرسومية آر تى إكس 3060 نهاية فبراير

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة "إنفيديا" الأمريكية، عملاق صناعة رقائق معالجات الحاسبات الرسومية وأشباه الموصلات، أنها ستطلق سلسلة بطاقتها الرسومية "آر تى إكس 3000" ابتداء من 25 فبراير الجارى.





وسوف سيفتح تجار التجزئة طلبات شراء بطاقات "آر تى إكس 3060" بدءا من 9 صباحا بتوقيت المحيط الهادئ (12 مساءً بالتوقيت الشرقى)، فيما كشفت "إنفيديا" عن أنها لن تقوم بإنشاء إصدار "مؤسس" من بطاقة الرسومات الجديدة "آر تى إكس 3060".

وصممت الشركة البطاقة الرسومية الجديدة لتكون خلفا لبطاقات "جى فورس جى تى إكس 1060 باسكال" القديمة، وتتميز بأن لها ذاكرة من نوع "جى دى دى آر 6" بسعة 12 جيجا بايت.

وكما هو الحال مع المنتجات الأخرى المعروضة في سلسلة بطاقات "آر تى إكس 3000"، ستدعم البطاقة الجديدة مجموعة تطبيقات "آر تى إكس" و"دى إل إس إس" و"إنفيديا".