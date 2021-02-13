وسوف سيفتح تجار التجزئة طلبات شراء بطاقات "آر تى إكس 3060" بدءا من 9 صباحا بتوقيت المحيط الهادئ (12 مساءً بالتوقيت الشرقى)، فيما كشفت "إنفيديا" عن أنها لن تقوم بإنشاء إصدار "مؤسس" من بطاقة الرسومات الجديدة "آر تى إكس 3060".
وصممت الشركة البطاقة الرسومية الجديدة لتكون خلفا لبطاقات "جى فورس جى تى إكس 1060 باسكال" القديمة، وتتميز بأن لها ذاكرة من نوع "جى دى دى آر 6" بسعة 12 جيجا بايت.
وكما هو الحال مع المنتجات الأخرى المعروضة في سلسلة بطاقات "آر تى إكس 3000"، ستدعم البطاقة الجديدة مجموعة تطبيقات "آر تى إكس" و"دى إل إس إس" و"إنفيديا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنفيديا تطلق بطاقتها الرسومية آر تى إكس 3060 نهاية فبراير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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