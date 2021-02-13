أيلون ماسك يحقق الخيال العلمى.. شركة تسلا تبدأ بتصنيع السيارات الطائرة

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس التنفيذى لشركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية "تسلا"، إيلون ماسك"، بحسب "سكاى نيوز": "إن السيارة الكهربائية الرياضية "رودستر 2" بإمكانها الطيران"، وفقا لما نشرته جريدة "ذى فيرج" الأمريكية.

ووفقا لرجل الأعمال ماسك، فإن "السيارة يجب أن تطير، ففى حالة وقوع حادث غير متوقع، على الأقل لن تقتل الناس".

وأضاف ماسك: "كنت أحاول أن أجعل السيارة تحوم دون أن تقتل الناس، ربما يمكن أن يحدث ذلك فوق الأرض بمتر واحد أو شىء من هذا القبيل".

وأوضح ماسك: "أن السيارة من المحتمل أن تكون مرتفعة عن الأرض بمتر، حيث إذا سقطت السيارة فجأة، لن يتسبب ذلك فى حدوث ضرر ولن يعانى الناس".

وقال ماسك: "إنه إذا سارت الأمور وفقا للخطة المدروسة، فبحلول عام 2022 سيصل الطراز الجديد للسيارة، وتبلغ سرعتها 100 كلم فى الساعة فى أقل من ثانيتين، ومخزون طاقتها الإحتياطى سيكون 965 كلم".