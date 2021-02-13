فيسبوك تستعين بالذكاء الاصطناعى لفك شفرة تعليقات التنمر العربية

جدة - نرمين السيد - وقالت فيسبوك، إن عمليات الحذف وصلت إلى ذروتها عند 6.3 مليون عملية إزالة، خلال الربع الأخير من عام 2020 مقابل 2.8 مليون فى الربع الرابع من عام 2019.

وقالت الشركة، وفق موقع aitnews، إن الكثير من التغيير يرجع إلى التحسينات فى الأنظمة الآلية التى تحلل تعليقات فيسبوك وإنستجرام.

وحذفت شبكة فيسبوك الرئيسية خلال ذلك الوقت المزيد من المضايقات وخطاب الكراهية المنظم والانتحار ومحتوى إيذاء الذات.

وقالت فيسبوك: "نحن نستثمر فى التكنولوجيا عبر جميع أنواع الطرق المختلفة، ونحن نفهم الصوت والفيديو، ونفهم المحتوى المتعلق بهذه الأشياء، ومن شاركها، ونبنى صورة أوسع لما يحدث هناك".

وتضيف، أن أرقامها تشكلت من خلال عاملين، المزيد من قدرة المراجعة البشرية والتحسينات فى الذكاء الاصطناعى، خاصة بالنسبة للمشاركات باللغات غير الإنجليزية.

وتشير إلى أن اللغات غير الإنجليزية كان نقطة ضعف تاريخية بالنسبة لها، لكنها انتهت بعد الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعى لفهم اللغات العربية والإسبانية والبرتغالية، ما أدى إلى زيادة إزالة خطاب الكراهية من 22.1 مليون إلى 26.9 مليون.

وأوضحت فيسبوك أنها غيرت خلاصة الأخبار بطرق تقلل من مقدار خطاب الكراهية والمحتوى العنيف الذى يراه الناس.

وحذفت شبكة فيسبوك الرئيسية خلال الفترة المزيد من المضايقات وخطاب الكراهية المنظم والانتحار ومحتوى إيذاء الذات.