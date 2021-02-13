فورد تستدعى 2.290 سيارة لينكولن من السوق الصينية

جدة - نرمين السيد - وذكرت الهيئة الوطنية الصينية لتنظيم السوق (أعلى هيئة لمراقبة الجودة) – فى بيان اليوم السبت - أنه من المقرر أن يبدأ الاستدعاء فى الأول من مارس المقبل، وسيشمل سيارات من طراز "لينكولن إم.كيه.زد" المستوردة المصنعة بين 11 يونيو 2014 و 12 فبراير 2015.
وأوضحت الهيئة أنه نظرا لأجزاء معيبة فى آلية مقبض الباب، فإن الأبواب المعيبة للسيارات المعنية قد لا تغلق بشكل ملائم أو قد تفتح أثناء تحرك السيارات، ما يزيد من مخاطر إصابة الركاب.
ومن المقرر أن يقوم الوكلاء باستبدال الأجزاء المعيبة مجانا للقضاء على تلك المخاطر.
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