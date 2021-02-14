صور.. ملابس تناسب خروجات الفلانتين

جدة - نرمين السيد - ويحتفل بـ عيد الحب الكثيرون، وخصوصا "المرتبطين" عن طريق مفاجأة كل طرف للآخر ومنح الهدايا وارتداء ملابس باللون الأحمر.

وهناك مختلف الإطلالات التى تتناسب مع تلك المناسبة السنوية منها فساتين السهرة الحمراء التى يمكن ارتدائها فى خروجة احتفالية عيد الحب منها الفساتين الحمراء الميدى، والتى يمكن ارتداؤها سواء فى خروجات النهار أو الليل.

وتختلف الفساتين الميدى سواء بقصاتها المستقيمة الأنيقة أو بالأكمام ذات الكشاكش، أو الدانتيل الفاخر وتنسيقها مع حذاء كعب عالى، أو الفساتين القطيفة.

كما يمكن الخروج بأزياء وتنسيق عليها معاطف باللون الأحمر والتى تمنح مرتديتها إطلالة قوية جذابة.

أو ارتداء المعاطف ذات اللون الأسود وتنسيقها مع بوت طويل أحمر اللون، أو اختيار الفساتين الصوف القصيرة وتنسيقها مع البوت الأحمر وشنطة نفس اللون.

ومن الممكن الاستعانة فى تلك المناسبة بالجمبسوت الأحمر اللون مع حذاء ذو كعب عالى، أو تنورة حمراء اللون.