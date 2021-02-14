صور.. حب التصوير لدى المكسيكية إنجريد مارتز تنقله لابنتها

جدة - نرمين السيد - ولم تقصر موهبتها فى عروض الأزياء والموضة فقط، بل اهتمت بدراسة التمثيل فى مركز الفنون التابعة لتيليفيز.

ونالت إنجريد إعجاب متابعيها سواء داخل مجال التمثيل أو محبى الأزياء والموضة. وتعشق المكسيكية إنجريد الخضوع للجلسات التصويرية وخصوصا مع ابنتها، وتحرص على نشر صورها مع ابنتها وعائلتها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام". وتنال إطلالاتها إعجاب متابعيها الذين يقتربون من 2 مليون متابع عبر صفحتها على "إنستجرام"، لما تتميز به من جمال ملامحها ورشاقة قوامها.

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