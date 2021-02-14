مزايا هاتف شركة Realme الجديد

جدة - نرمين السيد - ويسمى هاتف ريلمى الجديد "Realme X7 Pro"، والذى يتميز ببطاريته ذات السعة كبيرة حيث تبلغ 4500 ميللى أمبير فى الساعة، وتتمكن من شحنها كاملة خلال 35 دقيقة.
ويأتى "Realme X7 Pro" بكاميرا خلفية رباعية بدقة 64 ميجابيكسل، بالإضافة إلى توفر عدد من التقنيات اللازمة التى تساعد فى ضبط ألوان الصور ونقائها، ومستشعران بدقة 2 ميجابكسل للتصوير الماكرو والعمق، مع كاميرا أمامية للتصوير السيلفى بدقة 32 ميجابيكسل.
ويتميز شاشة الهاتف الجديد بمساحة تباغ 6.55 بوصة من نوع Super AMOLED، بجانب مع ماسح ضوئى لبصمات الأصابع فى أسفل الشاشة.
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