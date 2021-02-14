عيد الحب فى زمن كورونا .. كيف تغيرت الرسائل والهدايا وأماكن الخروج

جدة - نرمين السيد - ويهتم الأفراد فى عيد الحب بإرسال كلمات تهنئة أو تقديم باقة من الورود أو هدية بسيطة للتذكرة بتلك المناسبة.

ومع انتشار فيروس كورونا اختلفت طريقة الاحتفال بالفلانتين، فبالرغم من الكمامات ومنع مصافحة اليدين والتقبيل والأحضان والالتزام بالإجراءات الوقائية إلا أنه من الممكن الاحتفال بعيد الحب.

فهناك بعض المتزوجون يقومون بتزيين المنزل بالورود والبلالين، وتحضير عشاء رومانسى على ضوء الشموع، وتجهيز فيلم رومانسى أو برنامج لليوم من خلال مشاركة الزوجة لزوجها الألعاب الإلكترونية وغيرها.

كما يوجد آخرون ممن يهتمون بحجز مكان مخصص فى الهواء الطلق للاحتفال بتلك المناسبة مع شريك الحياة، والاهتمام بـ ارتداء الكمامات، والتى تم تصميمها بطريقة تتناسب مع تلك الاحتفالية وتزيينها بالقلوب وبعض جمل التهنئة بالإضافة إلى تعقيم اليدين وما تلمسه اليدين.

واختلفت طريقة التفكير فى الهدايا المخصصة فى احتفاليات الفلانتين، فكان من المعتاد تقديم الورود والدباديب ولكن هناك بعض الأفكار الجديدة منها:

-صندوق به كمامة مطبوع عليها صورة حبيبته أو اسمها، وبجانبها زجاجة كحول مع بعض الشوكولاتات المفضلة لديها.

-حجز شهر فى إحدى صالات الجيم لحبيبك أو عزومته على مكان للاسترخاء مثل "spa".

-تقديم مجموعة متنوعة لحبيبتك من المكياج المفضل لديها أو العطور، أو شراء ملابس جديدة لها وشنط.

-واشتهر عيد العيد بانتشار باقات الورود بين الأحبة، لذا من الممكن الاستعانة بـ باقة من الفراخ بدلا من الذهاب للمطاعم تجنبا للإصابة بكورونا.

--شراء سلسة من الفضة باسم الحبيبة أو التى من الممكن وضع صورتها بداخلها، حتى ترتديها أينما ذهبت، كما يمكن للفتيات شراء سلسلة أو خاتم من الفضة لحبيبك.

-إعداد عشاء رومانسى فى البيت وتجهيز حلويات على شكل قلب، أو حجز مكان رومانسى ملىء بضوء الشموع والموسيقى الهادئة، وتقديم باقة من الورود أو دبدوب يحمل شوكولاتات.