إنفوجراف .. 7 نصائح للمرتبطين فى عيد الحب

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى 7 نصائح للمرتبطين فى عيد الحب. يهتم الأفراد المرتبطين بتقديم الهدايا ورسائل التهنئة مع بعضهم البعض، ووقتها يجب مراعاة اختيار الهدايا التى تلائم احتياجات الطرف الآخر. ويفضل حجز مكان مناسب للخروج والتنزه لتقديم الهدايا وقتها مع ضرورة احترام مواعيد اللقاء بين الطرفين، وعد استخدام الهاتف إلا فى الضرورة. وعند استلام أحد الأطراف للهدية يجب فتحها فور استلامها وإبداء الإعجاب بالهدية حتى لو خالفت الاهتمامات.

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