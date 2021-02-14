أول صورة للمريخ من مسبار الأمل

جدة - نرمين السيد - وغرد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، اليوم الأحد، عبر حسابه فى تويتر"من ارتفاع 25 ألف كم عن سطح الكوكب الأحمر.. أول صورة للمريخ بأول مسبار عربى فى التاريخ".

وعاش العالم والعرب خصوصاً لحظة تاريخية الثلاثاء الماضى، بعد نجاح دخول "مسبار الأمل" الذى أطلقته الإمارات، لمدار الالتقاط حول كوكب المريخ.

كما سيقوم فريق المشروع ببدء تنفيذ المرحلة التالية من رحلة المسبار وهى الانتقال إلى المدار العلمى عبر مجموعة عمليات لتوجيه مسار المسبار لنقله إلى هذا المدار بأمان، باستخدام المزيد من الوقود الذى يحمله المسبار على متنه.

وسوف تتبع ذلك عمليات رصد دقيقة لموقع المسبار للتأكد من وجوده فى المدار الصحيح، وبعدها سوف يتم إجراء عمليات معايرة شاملة لأنظمة المسبار (الأصلية والفرعية)، تشبه تلك التى كان الفريق قد أجراها عقب عملية إطلاق المسبار فى العشرين من يوليو الماضى.

وقد تمتد عمليات المعايرة وإعادة ضبط أنظمة المسبار نحو 45 يوماً، إذ يتم معايرة كل نظام على حدة، علماً أن كل عملية تواصل مع المسبار فى هذه المرحلة تستغرق ما بين 11 و22 دقيقة نظراً لبعد المسافة بين كوكبى الأرض والمريخ.