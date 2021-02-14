للمرة الثالثة خلال 6 أشهر .. فيسبوك وتويتر أمام الكونجرس الأمريكى

جدة - نرمين السيد - أفادت صحيفة "بيزنس انسايدر"، بأن الرؤساء التنفيذيين لشركتى فيسبوك وتويتر، سوف يجرون مطلع مارس المقبل، محادثات مع المشرعين فى مجلس النواب الأمريكى، للإدلاء بشهادتهم، بشأن تعامل المنصات مع المعلومات المغلوطة حو كورونا، واقتحام الكونجرس.





ويدقق قادة لجنة الطاقة والتجارة فى طريقة تعامل المنصات مع المعلومات المضللة المتعلقة بفيروس كورونا والمحتوى العنيف فى أعقاب أحداث الشغب فى الكابيتول. أعلن رئيس مجلس النواب للاستشارات الهندسية عن خطط للتحقيق فى الدور الذى لعبته المنصات فى اقتحام أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب مبنى الكابيتول، وفحصت اللجنة جهود شركات وسائل التواصل الاجتماعى لمكافحة المعلومات المضللة لـ Covid-19. وبحسب "بيزنس إنسايدر"، قد تكون هذه المرة الثالثة فى أقل من ستة أشهر التى يدلى فيها دورسى وزوكربيرج بشهادتهما أمام الكونجرس، حيث يحقق المشرعون فى قضايا تتراوح من انتهاكات مكافحة الاحتكار المحتملة إلى الطريقة التى تتعامل بها شركات وسائل التواصل الاجتماعى مع المحتوى المضلل. وظهر زوكربيرج ودورسى وسوندار بيتشاى أمام لجنة التجارة فى مجلس الشيوخ فى أكتوبر للإدلاء بشهادتهما حول القانون الذى يحمى الشركات من المسئولية عن المحتوى المعروض على منصاتها المعروف باسم القسم 230 ، والذى ألقى المشرعون باللوم عليه فى سلسلة من السلوكيات السيئة من قبل صناعة التكنولوجيا.

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