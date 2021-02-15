فيديو.. عارضة أزياء بريطانية تبحث عن عريس: أين اختفى الرجال؟

جدة - نرمين السيد - وتابع التقرير، الذى بثته قناة الغد، أن كيم لم تجد الزوج المناسب من بين 500 رجل قابلتهم خلال تلك المدة.

وترى كيم، أن الرجال المحترمين فازت بهن نساء أخريات، وتساءلت عارضة الأزياء البريطانية: "أين اختفى الرجال فوق 35 عاما؟"، وأضافت أنها لا تريد أن تصاب النساء باليأس.

وتقدم لكيم، العديد من الرجال، ولكنهم سرعان ما يختفون فجأة، ولكنها لم تفقد الأمل، ومازالت تبحث عن عريس.