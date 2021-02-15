صور.. طريقة ارتداء البنطلون التريكو فى الشتاء

جدة - نرمين السيد - وتتراجع بعض الفتيات عن اختياره فى الإطلالات الشتوية، لأنه يزيد من امتلاء الجسم.

وعند اختيار ارتداء البنطلون التريكو الضيق يمكن تنسيقه بأشكال مختلفة منها الاستعانة بالقطع العلوية الواسعة أو الضيقة أو اختيار بلوفر ضيق من نفس الخامة وأسفله قميص.

ويفضل البعض اختيار الملابس الواسعة لذلك تستعين بالبنطلون الواسع مع بليزر أوفر سايز وحذاء ذى كعب عال، أو بلوفر فضفاض مع حذاء رياضى.

ولكن يجب على ممن يمتلكون أردافًا ممتلئة اختيار البنطلون التريكو المنسدل على الجسم بشكل بسيط أو الشارلستون كى يتوافق مع شكل المنحنيات الموجودة بالقوام.

ولأصحاب الجسم النحيف يمكن راتداء البنطلون التريكو بمختلف الموديلات لأنها ستكون ملائمة لها لدورها فى إكساب الوزن بالجزء السفلى من الجسم.