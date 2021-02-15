نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. ازدحام بمحور الفردوس

جدة - نرمين السيد - وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، إلى أن هناك هدوءًا وانتظامًا فى حركة المرور الصباحية بجميع محافظات الوجة القبلى والبحرى والطرق المؤدية إليهم.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرزاق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية لوجود بعض أعمال التوسعة على عدد من القطاعات منها أعلى مناطق الكونيسة المتجهة للمنيب ودار السلام والبساتين والمرج.

ولفت صابر إلى أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية هناك بشكل جيد، ولكن يوجد ازدحام بالمنطقة المحصورة المتجهة من ميدان لبنان.

أما بالنسبة لمحافظة القاهرة تنحصر الكثافات عند محور الفردوس بصلاح سالم بسبب أعمال التطوير، لذلك يفضل سلوك محور النصر كبديل جيد، مشيرا إلى أن شارع مصر والسودان يعمل بشكل جيد.

وأعلن عمل بعض المناطق بشكل جيد منها محور الأوتوستراد و26 يوليو، ونصح القادمين من المعادى إلى القلعة باستخدام كورنيش النيل، كما أن كوبرى أكتوبر كانت به مصادمة أعلى العباسية ولكن تم الانتهاء منها.