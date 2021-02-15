جدة - نرمين السيد - وتألقت الروسية ساشا بيفوفاروفا بدورها كعارضة أزياء وشاركت فى العديد من عروض الأزياء العالمية.

وعملت بيفوفاروفا مع الكثير من الماركات العالمية حتى تصبح وجهة مفضلة للكثير، كما شعرت بكونها الوجه الإعلامى لشركة برادا. وتحرص ساشا بيفوفاروفا على نشر صورها عبر صفحتها الشخصية على إنستجرام لمشاركة متابعيها، حتى تنال إعجابهم لتألقها فى عالم الموضة والأزياء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور .. أزياء الروسية ساشا بيفوفاروفا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.