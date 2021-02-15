صور .. فندق فى أمريكا يخصص جناحا لـ تدليك الكلاب

جدة - نرمين السيد - أتاح فندق "Noble Dog Hotel" بولاية ساوث كارولينا الأمريكية، أجنحة على مستوى كبير لـ الكلاب، والتى تمكنها من الاستمتاع بالاسترخاء من خلال قيام أحد الموظفين بتدليكها بزيت "اللافندر" المهدئ فى المنتجع الصحى "السبا" للفندق!.





ويخصص الفندق قائمة طعام لـ الكلاب فقط، يمكنهم من خلالها الاختيار ما بين الأنواع المختلفة من اللحوم، ويحتوى المكان على 58 غرفة تتراوح من جناح عادى بسعر 55 دولاراً فى الليلة إلى جناح "pawsidential" بسعر 85 دولارا فى الليلة. وذكر موقع "العين" الإماراتى أن المواصفات الخاصة بجناح "pawsidential" عبارة عن غرفة بمساحة 100 قدم مربع مع سرير مزدوج، وتلفزيون، وخدمة الغرف المجانية من برجر الديك الرومى والبيض والفطائر ووقت القصة. وتتضمن جميع أجنحة الفندق كاميرا تعمل على مدار الساعة حتى يتمكن أصحاب الكلاب من تسجيل الدخول والتحقق والاطمئنان على حيواناتهم الأليفة.

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