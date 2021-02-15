آبل تسعى لتزويد هواتفها بمزايا جديدة

جدة - نرمين السيد - وتستعد أبل لتجهيز الجيل الثانى من هواتف آيفون بشاشات تعمل بشكل دائم، وفقا لما جاء فى موقع "إنجادجيت".
كما تستعين بشاشة من نوع "إل تى بى أو" والتى تتميز بدورها فى خفض الحرارة وتوفيرها لبطاريات أيفون التى تعمل بتردد 120 هرتز.
وستقدم شاشات "آيفون" شاشة القفل بحيث تعمل من خلاله الشاشة على تقديم عدد من المعلومات دون إدخال أى إضافة إلى عدد من الإخطارات الهامة، تماما كما هى موجودة فى بعض هواتف أندرويد.
وتحسن الشركة من كاميرات هواتفها حتى تكون فائقة الاتساع، وتمتعها بتقنية التصوير الفلكى التلقائى التى تختلف عن باقى طرازات هواتف أيفون.
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