الجايكا: تجهيز معامل الجامعة المصرية اليابانية بـ 28 مليون دولار

جدة - نرمين السيد - قال موتوهارو واتانابى، رئيس المستشارين بهيئة التعاون الدولية اليابانية "الجايكا"، إنه جرى تجهيز معامل الجامعة المصرية اليابانية بأحدث الأجهزة التكنولوجية فى العالم بتكلفة 28 مليون دولار، وذلك بدعم من اليابان.





ولفت "واتانابى" إلى وجود شراكة علمية للجامعة المصرية اليابانية مع 13 جامعة باليابان من بين هذا الجامعات جامعة واسدا ومعهد طوكيو للتكنولوجيا وجامعة كيوتو وجامعة كيوشو.

وأضاف رئيس مستشارين "الجايكا" فى بيان صادر عن الجامعة اليابانية، اليوم الاثنين، أن هذه الجامعات تعد من أكبر الجامعات فى اليابان، بالإضافة إلى تعاون الجامعة مع قطاع الشركات والصناعة.

وأشار إلى أن الجامعة المصرية اليابانية هى جامعة بحثية ورائدة فى البحث العلمى فى مصر، قائلا:" لديها نظام امتحانات قبول متميز ما ساهم فى أن يكون طلابها متميزين علميا ولديهم حماس للعلم والتعلم".

وأوضح أن "الجايكا " تمول مشروعات بحثية وبرامج علمية بالجامعة فى مجالات متعددة منها هندسة الكهرباء والاتصالات والروبوت والالكترونيات و الكمبيوتر والصناعة والانتاج وهندسة معادن الطاقة بالإضافة إلى البتروكيماويات والبترول.

وأضاف موتوهارو واتانابى أن الجامعة توفر الفرص لطلاب الدراسات للسفر إلى اليابان لمدة 9 شهور، للدراسة فى الجامعات اليابانية، كما يحضر طلاب من اليابان للدراسة فى الجامعة اليابانية ببرج العرب.