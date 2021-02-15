مارس المقبل.. شاومى تطرح Redmi Note 10 بسعر مميز

جدة - نرمين السيد - ويتمتع هاتف "Redmi Note 10" بالعديد من المزايا ما تجعله يحققق مبيعات مرتفعة بالإضافة إلى سعره، وفقا لما جاء فى موقع "Notebookcheck".
وتطرح الشركة الهاتف بشاشة بقياس 6.53 بوصة من نوع IPS LCD، مع مستشعر للبصمة أسفل الشاشة ونوتش على هيئة ثقب فى أعلى يسار الشاشة.
ويتميز الهاتف بكاميرا خلفية رباعية، وتصل قوة الأساسية منها إلى 108 ميجابيكسل، أما الأمامية بدقة 16 ميجابيكسل وفلاش LED قوى.
وتصل مساحة ذاكرة الهاتف العشوائية 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.
كما يحتوى على بطارية بقوة 5050 ميللى أمبير فى الساعة، ويصل سعر الهاتف 5.000 جنيه مصرى.
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