مهندس يصمم منازل على الجبل مستوحاة من الزهور وتعمل بالطاقة الشمسية

جدة - نرمين السيد - وصمم المهندس إيهاب الحريرى، المقيم فى واشنطن، تلك المنازل على الجبل، وأطلق عليها اسم "كبسولة جبلية مستقبلية مستدامة".

وتأتى تلك البيوت على شكل زهرة تحميها بتلات معدنية متعددة الاستعمالات وتتفتح عند الحاجة إليها.

ولجأ المهندس السورى إلى تلك الفكرة لتحويل فكرة المنزل إلى آلة بسيطة توفر ضروريات الحياة بسهولة وتشجع على التفاعل مع محيطها، وفقا لما جاء فى موقع "CNN".

وتبلغ مساحة المنزل 60 مترا مربعا، يصل طوله وعرضه إلى 12 مترًا و6 أمتار، كما يحتوى على ركن للمطبخ وركن للنوم وحمام وزاوية للقراءة وشرفة صغيرة.

وتتكون الكبسولة من 7 بتلات تعمل كأذرع ويؤدى فتحها إلى وضوح البيئة المحيطة، وبداخلها خلايا الطاقة الشمسية، كما يتم فتح وغلق البتلات بنظام ذكى يساعد فى استغلال أكبر قدر من الطاقة الشمسية.

ويعلق المنزل على أعمدة فولاذية يمكن الوصول إليه من خلال جسر، بينما القشرة الخارجية للكبسولة مكسوة بألواح الألومنيوم ثلاثية الأبعاد بهدف الحصول على تصميم بطابع مستقبلى، ويوجد خلف القشرة المعدنية قشرة زجاجية تحيط بالكبسولة.