صور.. جورجينا رودريجيز فى سيشن جديد

جدة - نرمين السيد - وتألقت جورجينا فى السيشن الجديد، وكانت ترتدى ملابس كاجوال، واستعانت بمعطف زيتى وبنطلون وبوت أسود اللون. وظهرت وهى تجلس على شنطة سفر ومتجهة لركوب سيارة، وعلقت على صورها وقالت: "انتهى العمل". وأثارت جورجينا​ مؤخرًا جدلاً جديدًا حول زواجها من النجم البرتغالى ​كريستيانو رونالدو​، مهاجم يوفينتوس الإيطالى، بعد أن أظهرت خاتم خطوبة ضخم فى إصبع يدها، رغم تمسك اللاعب بالإبقاء على سرية طبيعة علاقتهما.

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