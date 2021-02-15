جهاز جديد يولد الكهرباء بمجرد وضعه على الجلد

جدة - نرمين السيد - وأشار العلماء إلى طريقة استخدامه من خلال وضعه الجهاز على الجلد، وهو يشبه الحلقة التى توضع على الإصبع.
ويستمد الجهاز حرارته من الجلد ويحولها إلى كهرباء، وأظهرت لأبحاث فى جامعة كولورادو (CU) تولد فقط حوالى فولت واحد من الطاقة من كل سنتيمتر مربع من مساحة الجلد، وفقا لما جاء فى صحيفة "ديلى ميل".
ويسعى الباحثون من تطوير الجهاز حتى يطرحوا سوار المعصم الرياضى الذى يمكنه إنتاج حوالى خمسة فولت من الكهرباء، مما يسمح لك بتشغيل الأجهزة الإلكترونية الأخرى القابلة للارتداء أثناء التنقل.
ويحتوى الجهاز على مادة قابلة للتمدد مصنوعة من مادة "البولى إيمين"، المزودة بعداد كهربائى حرارى رقيق متصل بأسلاك معدنية سائلة.
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