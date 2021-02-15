جدة - نرمين السيد - إيلون ماسك يقود واحدة من أنجح الشركات على الإطلاق، هى شركة تيسلا، يتمتع بطقوس وعادات خاصة يتبعها، أثرت على شخصيته وجعله من أنجح رجال الأعمال فى العالم.
وحسب تصريحات نشرتها "ديلى ميل" البريطانية، قال ماسك، "أعمل كثيرًا.. فى العادة أحضر اجتماعات للعمل حتى الساعة الواحدة أو الثانية صباحًا، ليس كل يوم، ولكن فى بعض الأحيان".
كما اعترف ماسك بأن الجدول الزمنى لعملة لم يكن صحيًا، حتى وصل إلى أنه كان يعمل 120 ساعة فى الأسبوع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديوجراف.. عادات غريبة لـ «إيلون ماسك» أغنى رجل فى العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.