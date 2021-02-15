فيديوجراف.. عادات غريبة لـ «إيلون ماسك» أغنى رجل فى العالم

جدة - نرمين السيد - إيلون ماسك يقود واحدة من أنجح الشركات على الإطلاق، هى شركة تيسلا، يتمتع بطقوس وعادات خاصة يتبعها، أثرت على شخصيته وجعله من أنجح رجال الأعمال فى العالم.

وحسب تصريحات نشرتها "ديلى ميل" البريطانية، قال ماسك، "أعمل كثيرًا.. فى العادة أحضر اجتماعات للعمل حتى الساعة الواحدة أو الثانية صباحًا، ليس كل يوم، ولكن فى بعض الأحيان".

كما اعترف ماسك بأن الجدول الزمنى لعملة لم يكن صحيًا، حتى وصل إلى أنه كان يعمل 120 ساعة فى الأسبوع.