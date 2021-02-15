انطلاق مسابقة لبناء أول مدينة مثالية فى المريخ

جدة - نرمين السيد - وبحسب موقع إذاعة "مونت كارلو"، اليوم الاثنين، فإن الجمعية ترى، أن الحياة على المريخ ممكنة، وأن بناء مدينة هناك ليس بالأمر المستحيل.

وانطلاقا من هذه الرؤية، تقول الجمعية إنه سيكون من الضرورى بناء مساكن ومؤسسات للعمل والدراسة والترفيه وأيضا إقامة مزارع وغيرها من المرافق الضرورية للحياة على سطح الكوكب الأحمر.

وبحسب "سبوتنيك"، تعترف الجمعية بأن الحياة على سطح المريخ تواجه مجموعة من الصعوبات مثل اختلاف المناخ عن مناخ الأرض، وعدم وجود خيرات كما هو الوضع على الأرض.

وتضع المسابقة التى تعد الأولى من نوعها فى العالم بالاعتبار جميع الصعوبات الموجودة فى بيئة المريخ، الأمر الذى جعلها تشترط على المشاريع المشاركة أن تشمل تصورا لكيفية تجاوز تلك العقبات.

وينبغى أن تتضمن المشاريع أيضا السبل التى يمكن القيام بها كى يتمكن الكوكب من استيعاب نحو مليون نسمة.

ويتمثل أهم شروط المسابقة، فى المشروع الفائز، هو أن يتضمن على أفكار تمكن المدينة المقترحة من توفير أعلى مستوى من الاكتفاء الذاتى من الموارد.