العثور على مخلوقات غير معروفة أسفل القارة القطبية الجنوبية

جدة - نرمين السيد - ورُصد إسفنج وحيوانات غير معروفة على صخرة فى قاع المحيط بواسطة علماء من هيئة المسح البريطانى للقارة القطبية الجنوبية، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وأسقط المستكشفون كاميرا أسفل بئر مرت عبر 900 متر من الجليد الصلب قبل أن يغوصوا فى المحيط المتجمد فى القطب الجنوبى .

وفى اللون الأسود من الحدود البحرية غير المكتشفة، وجد الباحثون دليلا على وجود حياة فى المياه البالغة -2.2 درجة مئوية، وهى أول الحيوانات الثابتة التى شوهدت فى هذا الموطن.

وهذا الجزء من العالم هو واحد من آخر المناطق غير المستكشفة حقا فى العالم، حيث جعلت الرفوف الجليدية العائمة من المستحيل دراسة المحيط تحته.

وتغطى قطعة الجليد أكثر من 1.5 مليون كيلومتر مربع - مساحة أكبر من بريطانيا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا مجتمعة.

ونتيجة لذلك، جرى استكشاف مساحة بحجم ملعب التنس فقط، وذلك بفضل ثمانية آبار حُفرت عبر الجليد.

وكان الاستكشاف والدراسة التى أجريت فى هذا المجال بدائيا بالمعايير الحديثة، حيث أن إمكانية الوصول صعبة للغاية بسبب الطقس القاسى.

ويقول عالم الجغرافيا الحيوية والمعد الرئيسى للدراسة الدكتور، هوو غريفيث: "هذا الاكتشاف هو أحد تلك الحوادث المحظوظة التى تدفع بالأفكار فى اتجاه مختلف، ويظهر لنا أن الحياة البحرية فى القطب الجنوبى خاصة بشكل لا يصدق ومتكيفة بشكل مذهل مع عالم متجمد".