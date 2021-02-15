تويتر تحضر لإضافة تسميات على حسابات وسائل الإعلام الحكومية

جدة - نرمين السيد - تخطط شركة تويتر فى الأسبوع المقبل، لإضافة تسميات لتحديد المزيد من الحسابات التابعة للدولة، بما فى ذلك الحسابات الشخصية لقادة العالم، وذلك فى سبيل منح المستخدمين المزيد من السياق بشأن المحادثات الجيوسياسية عبر المنصة.





وحسبما نقلت قناة "العربية"، تأتى هذه الخطوة فى الوقت الذى يخضع فيه نهج تويتر تجاه الشخصيات البارزة والحكومية للتدقيق، بعد الحظر البارز لحساب الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترمب، واندلاع العواصف السياسية فى ميانمار والهند.

وفى شهر أغسطس، قالت تويتر: إنها تبدأ بتسمية حسابات وسائل الإعلام التابعة للدولة، مثل: سبوتنيك الروسية وشينخوا الصينية، وبعض المسؤولين الحكوميين الرئيسيين للأعضاء الخمسة الدائمين فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وأضافت المنصة فى تدوينة، أنها توسع تسمياتها لتشمل كبار المسؤولين الحكوميين والمؤسسات من دول مجموعة السبع وأغلبية البلدان التى حددت فيها تويتر ما تعتبره عمليات معلومات مرتبطة بالدولة.

كما ذكرت نماذج التسميات التى شاركتها تويتر مؤسسة حكومية أميركية أو مسؤول حكومى أميركى.

وردًا على سؤال حول كيفية تحديد تويتر للتسميات الحكومية فى مواقف، مثل ميانمار حيث استولى الجيش حديثًا على السلطة فى انقلاب، قال مدير السياسة العامة العالمية فى تويتر، (نيك بيكلز) Nick Pickles: إن الشركة لم تسمِ الدول التى كانت الحكومة فيها محل خلاف.

كذلك تابع بيكلز: نأخذ فى الاعتبار النقاشات الدولية حول شرعية الحكومة عندما نفكر فيما إذا كان من المناسب تطبيق هذه التسميات، وتضاف التسميات إلى الحسابات التى تم التحقق منها فقط.