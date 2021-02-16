جامعة الأقصر تتعاون مع البنك الأهلى لتسهيل دفع المصروفات إلكترونيا

جدة - نرمين السيد - وقع الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، بروتوكول تعاون مع البنك الأهلى المصرى وشركة إى فايننس (E Finance ) ، بهدف تسهيل سداد المصروفات الدراسية لطلاب الجامعة إلكترونيا.





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