فيديو: أغرب سجين.. رفض تخفيف العقوبة والإفراج عنه

جدة - نرمين السيد - وأشارت القناة، فى تقريرها، إلى أن جوزيف ليجون 83 عاما، قضى 86 عاما وراء القضبان فى سجن شرق بنسلفانيا، اتهم بالقتل والمشاركة فى سلسلة عمليات سطو، حكم عليه بالسجن مدى الحياة ولكنه نفى ارتكاب الجريمة.

كما أشار التقرير، إلى أنه رغم ذلك ليجون رفض التقدم بطلب الإفراج المشروط، عندما أعلنت المحكمة العليا فى عام 2017 إطلاق سراح مئات المحكوم عليهم بالسجن المؤبد.

وأوضح التقرير، أن ليجون لم يتقدم بطلب تخفيف عقوبته والسبب أنه شخص عنيد لا يحب أن يشترط عليه أحد شيئا، لكنه عام 2020 وافقت الحكومة على إطلاق سراحه بكامل حريته، كما أنه تعلم القراءة والكتابة فى السجن، وفى أوقات فراغه تدرب على الملاكمة، فى ظل ظل حالة بدنية جيدة من خلال التدريبات الشاقة.