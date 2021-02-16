شركة صينية تبتكر ساعة يمكنها العمل كـ موبايل

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، قالت الشركة، أمس الإثنين، إن ساعتها الذكية S21 تأتى بحجم 50 × 41 ملم وسمك 15 ملم، وشاشة 1.75 بوصة وبدقة وضوح 320 × 385 بكسل.

وتدعم الساعة الاتصال بشبكات 4G و3G و2G، من خلال بطاقة Nano SIM، فضلا عن إمكانية الاتصال بالإنترنت من خلال وحدة "واى فاى"، كما تعتمد على المعالج MTK9832 مع ذاكرة وصول عشوائى "رام" بسعة 1 جيجابايت.

وتعمل الساعة بنظام تشغيل "أندرويد"، وبالتالى يمكن تثبيت جميع التطبيقات من "جوجل بلاى"، إضافة إلى احتوئها على مستشعر لمعدل ضربات القلب، وعداد خطوات لتسجيل النشاط اليومى.

ويمكن أيضا، التحكم فى كاميرا الهاتف الذكى عن بعد عند الاقتران بهاتف يعمل بنظام جوجل أندرويد أو آبل "آى أو إس".