وذكرت صحيفة "ديلى ستار" البريطانية، أن "ناتاليا فازينا"، 33 سنة، قامت بخلع ملابسها وملابس أطفالها بالكامل فى الصقيع الشديد فى غابة بالقرب من موسكو وأجبرتهم على النزول فيها وسط خوف ورعب وبكاء الأطفال الشديد.
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إنقاذ الأطفال وأمهم بعد أن شاهدهم رجل كان يمشى مع كلبه فى وقت متأخر من المساء.
ونتيجة لهذا الفعل الغريب من الأم، يعانى الأطفال "جريجورى"، عشرة أعوام، و"لازار" اثنان، و"مارفا" 11 شهرًا، من دور صقيع خطير وانخفاض درجة حرارة الجسم وكانوا سيموتون من التعرض للثلج فى تلك الأجواء إذا لم يتم إنقاذهم.
وتعالج المرأة فى المستشفى، حيث تعانى من الصقيع فى ظهرها ورجليها وقدميها، ذكرت التقارير أن ابنها الأصغر لازار كان فى غيبوبة طبية، وتم رفع قضية جنائية ضد الأم بتهمة الشروع فى القتل، ومعاقبتها على إهانة التعامل مع أطفالها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بتكفر عن ذنوبها .. أم تجبر أبناءها الأربعة على النزول عرايا فى الجليد! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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