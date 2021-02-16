بتكفر عن ذنوبها .. أم تجبر أبناءها الأربعة على النزول عرايا فى الجليد!

جدة - نرمين السيد - دائما ما يدفع الأطفال الثمن .. تلك مقولة حقيقية تتجسد هذه المرة فى موسكو بـ روسيا، حيث أقدمت أم على تجريد أطفالها الثلاثة من ملابسهم، وأجبرتهم على النزول إلى الجليد فى درجة حرارة 15 درجة تحت الصفر، معللة ذلك بأنها تكفر عن خطاياها!





وذكرت صحيفة "ديلى ستار" البريطانية، أن "ناتاليا فازينا"، 33 سنة، قامت بخلع ملابسها وملابس أطفالها بالكامل فى الصقيع الشديد فى غابة بالقرب من موسكو وأجبرتهم على النزول فيها وسط خوف ورعب وبكاء الأطفال الشديد.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إنقاذ الأطفال وأمهم بعد أن شاهدهم رجل كان يمشى مع كلبه فى وقت متأخر من المساء.

ونتيجة لهذا الفعل الغريب من الأم، يعانى الأطفال "جريجورى"، عشرة أعوام، و"لازار" اثنان، و"مارفا" 11 شهرًا، من دور صقيع خطير وانخفاض درجة حرارة الجسم وكانوا سيموتون من التعرض للثلج فى تلك الأجواء إذا لم يتم إنقاذهم.

وتعالج المرأة فى المستشفى، حيث تعانى من الصقيع فى ظهرها ورجليها وقدميها، ذكرت التقارير أن ابنها الأصغر لازار كان فى غيبوبة طبية، وتم رفع قضية جنائية ضد الأم بتهمة الشروع فى القتل، ومعاقبتها على إهانة التعامل مع أطفالها.