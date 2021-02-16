نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. سيولة بالمحاور وتحذيرات من تقلبات الطقس

جدة - نرمين السيد - وأشار صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى تقدمه الإعلامية سالى سعيد، إلى أن هناك هدوءًا وانتظامًا فى حركة المرور الصباحية بجميع محافظات الوجه القبلى والبحرى والطرق المؤدية إليها.

وأوضح أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرزاق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، نصحت المواطنين بالحذر من التقلبات الجوية وعدم تجاوز السرعات المقررة.

وأضاف أن الإدارة العامة للمرور تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية المؤدية إلى مداخل ومخارج القاهرة الكبرى، لوجود بعض أعمال التوسعة على عدد من القطاعات منها أعلى مناطق الكونيسة المتجهة للمنيب ودار السلام والبساتين والمرج.

ولفت صابر إلى أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، ولكن هناك أحجام متفرقة للقادمين من محور صفط إلى شارع ثروت.

بينما محافظة القاهرة تعمل بشكل جيد ما عدا مطلع كوبرى السيدة عائشة ونصح باستخدام منطقة الملك الصالح وكورنيش النيل.

ويوجد أسفل الطريق الدائرى بعض أعمال التوسعة، كما أن محور النصر يعمل بشكل مرضى وطبيعى بالإضافة إلى سرايا القبة.

أما بالنسبة للكبارى التى تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة سواء كوبرى الجلاء أو الساحل أو الجامعة تعمل بشكل مرضى وطبيعى.