BMW تستدعى سيارات فى الصين بسبب عيوب فى الوسائد الهوائية

جدة - نرمين السيد - وذكرت الهيئة الوطنية الصينية لتنظيم السوق ـ فى بيان اليوم- أن الاستدعاء، الذى من المقرر أن يبدأ بعد غد الخميس، سيشمل الطرازين المستوردين "425 آى" و"430 آى" اللذين تم انتاجهما بين 16 يونيو و2 ديسمبر عام 2020.
وأوضحت الهيئة أنه نظرا لعيوب فى مؤشرات برامج الوسائد الهوائية الجانبية للمقاعد الأمامية، فإن توقيت عمل هذه الوسائد قد يتأخر عندما تواجه المركبات تأثيرات جانبية.
ومن المقرر أن تقوم شركة "بى.إم.دبليو" تشاينا المحدودة لتجارة السيارات، بإعادة برمجة برامج المركبات المستدعاة مجانا.
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