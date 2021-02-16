صور- للفتاة القصيرة.. طريقة ارتداء الجينز للظهور أكثر طولا

جدة - نرمين السيد - ولكن تعانى الفتيات القصيرة من صعوبة إيجاد البنطلون الجينز المناسب، فمن الممكن أن يكون طويلا أو ضيقا أو فضفاضا ولا يتناسب وقتها مع طبيعة الجسم.

ويجب على هؤلاء اختيار البنطلون بمقاس يناسب الخصر، وأحيانا يكون طويلا لذا يجب تقصيره حتى يتناسب مع طول الجسم.

ويمكن لهؤلاء ارتداء أشكال مختلفة من البنطلون منها ذو الساق المستقيمة والذى يظهر مرتديته بشكل أكثر طولا.

ويلجأ البعض إلى طى البنطلون للداخل أو الخارج للتخلص من الطول الزائد والحصول عل إطلالة عصرية مميزة.

كما يعد البنطلون الشارلستون من أكثر الموديلات التى لاقت رواجا كبيرا فى 2020 و2021، ويتناسب مع التفاة القصيرة حيث يظهر مرتديته فى صورة أكثر طولا.