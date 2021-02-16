صباحك ومطرحك.. أغرب الوظائف حول العالم منها متذوق طعام الحيوانات

جدة - نرمين السيد - وأشارت سالى سعيد خلال حلقة اليوم من "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090 إلى أغرب الوظائف فى اليابان والتى منها دافع الركاب، وهو الذى يدفع الركاب فى المترو حتى يغلق فى ميعاده دون تعطيل.

وتحدثت سالى، عن وظيفة أخرى وهى الشخص الذى يختبر المراتب الفخمة بعد تصنيعها للتأكد من مدى جودتها وراحتها.

كما يوجد بعض الأفراد الذين يعملون فى تجهيز حقائب المواطنين وباقى المستلزمات، مقابل 250 دولارًا فى الشارع.

وقالت إن من ضمن أغرب الوظائف الشخص الذى يتذوق أكل الحيوانات لاختبار الأطعمة قبل تناولها للحيوانات.