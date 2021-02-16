جدة - نرمين السيد - وأشارت سالى سعيد خلال حلقة اليوم من "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090 إلى أغرب الوظائف فى اليابان والتى منها دافع الركاب، وهو الذى يدفع الركاب فى المترو حتى يغلق فى ميعاده دون تعطيل.
وتحدثت سالى، عن وظيفة أخرى وهى الشخص الذى يختبر المراتب الفخمة بعد تصنيعها للتأكد من مدى جودتها وراحتها.
كما يوجد بعض الأفراد الذين يعملون فى تجهيز حقائب المواطنين وباقى المستلزمات، مقابل 250 دولارًا فى الشارع.
وقالت إن من ضمن أغرب الوظائف الشخص الذى يتذوق أكل الحيوانات لاختبار الأطعمة قبل تناولها للحيوانات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صباحك ومطرحك.. أغرب الوظائف حول العالم منها متذوق طعام الحيوانات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.