صور .. بينيلوبى كروز نجمة التمثيل وعروض الأزياء

جدة - نرمين السيد - ولم تكتف بينيلونى فى دورها كعارضة الأزياء بل شاركت فى التمثيل وقدمت العديد من الأفلام فى أدوار بطولية. كما فازت كروز بجائزة الأوسكار عن دورها كأفضل ممثلة مساعدة فى فيلم فيكى كريستينا برشلونة. وتألقت بينيلوبى كروز فى دورها كعارضة أزياء، لإطلالاتها الأنيقة التى جعلتها تلفت الأنظار لها.

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