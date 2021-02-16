صور- رجال يواجهون كورونا بـ رسم جديد

جدة - نرمين السيد - واعتاد الكثير على قضاء فترات الحظر فى مشاهدة مجموعة من الأفلام أو ممارسة الأعمال اليدوية أو قراءة الكتب، لكن اتجه بعض الرجال لممارسة فن غريب.

ومارس عدد من الرجال الرسم بشعر الصدر من خلال استخدام ماكينة حلاقة لرسم الأشكال المختلفة منها الحيوانات أو النباتات أو الحشرات، وفقا لما جاء فى موقع "sadanduseless".

ولم تكن هى المرة الأولى فى ظهور فن الرسم على شعر الصدر ولكن ظهر عارضى أزياء فى أسبوع الموضة بلندن العام الماضى، حيث كان عارض أزياء ممشطا شعر صدره على كتابة أسم "Art School Dropout".