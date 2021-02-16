مزايا هاتف iPhone SE Plus الجديد

جدة - نرمين السيد - ويتشابه الهاتف "iPhone SE Plus" مع "iPhone 11" الذى يعد من أكثر الهواتف التى حققت نسبة كبيرة من المبيعات، وفقا لما جاء فى موقع "Gizmochina".
ويتمتع هاتف "iPhone SE Plus" بشاشة تصل قياسها إلى 6.1 بوصة من نوع LCD، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 7 ميجا بيكسل مع مستشعر للبصمة Touch ID، مثبت على جانب الهاتف.
وتحتوى كاميرا الهاتف الجديد على 6 تأثيرات ضوئية للصورة، كما تكون الكاميرا الخلفية عبارة عن كاميرا واحدة بدقة 12 ميجا بيكسل.
ويتوفر الهاتف بألوان مختلفة منها الأبيض والأسود والأحمر، ويأتى بسعر 7850 جنيه مصرى، بالإضافة إلى مقاومته للمياه لمدة 30 دقيقة.
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