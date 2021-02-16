تسلا تستعد لطرح سيارة هاتشباك بسعر رخيص

جدة - نرمين السيد - وأشار Tom Zhu، رئيس عمليات تسلا، إلى سعى الشركة لعمب نسخة لسيارة تسلا أرخص بالسوق وبيعها فى جميع أنحاء العالم.
وسيتم تصميم السيارة على أن تكون هاتشباك، ومن المتوقع أن تباع بالتجزئة مقابل 160 ألف يوان أى 18 ألف جنيه إسترلينى، 20 ألف يورو، 25 ألف دولار أمريكى.
وأوضح Tom Zhu أنه من المتوقع أن يتم تشغيل تلك السيارة فى منتصف العام الجارى، وفقا لما جاء فى موقع "mspoweruser".
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