صور.. الروسى دى جى جان يقضى إجازته فى الأهرامات مع عائلته

جدة - نرمين السيد - تستمر الآثار المصرية فى جذاب سكان العالم أجمع لها، وتداول مؤخرا كثير من الصور التى نشرها مجموعة كبيرة من الفنانين سواء كانوا مصريين أو جنسيات أخرى فى الجيزة عند الأهرامات وأبو الهول، وآخرهم مغنى الراب الروسى دى جى جان.





ونشر مغنى الراب الروسى دى جى جان عبر صفحته الشخصية على "إنستجرام" مجموعة من الصور والفيديوهات عند الأهرامات خلال أجازته فى مصر. واصطحب دى جى جان زوجته وأطفاله الأربعة خلال زيارته لتلك الأماكن التاريخية، وعلق على صوره: "هناك الكثير من الثلوج فى موسكو ولكن نعشق الصحراء". كما نشر عدد من القصص عبر "إنستجرام" مع زوجته وأطفاله أثناء تجوله فى النيل وهم يرقصون ويستمتعون بأوقاتهم.

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