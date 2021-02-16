جدة - نرمين السيد - ويعمل التحديث على إصلاح مشكلة تمنع بعض الساعات الذكية "Apple Watch Series 5 أو SE" من الشحن عند وضع خدمة الشحن الموفر للبطارية. ومازال يعانى بعض مستخدمى الساعات الذكية من مشكلة عدم شحن ساعتهم بعد دخولها Power Reserve". وأوضحت آبل أنه عند استمرار مشكلة عدم الشحن بعد تثبيت التحديث ووضعها على الشاحن لمدة 30 دقيقة، تحتاج الشركة إلى التواصل معها للإصلاح مجانا، وفقا لما جاء فى "theverege".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طرح تحديث جديد لحل مشكلة شحن الساعات الذكية لـ آبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.