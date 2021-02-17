فيديو .. خريطة جديدة لكوكب الأرض .. الأكثر دقة فى العالم

جدة - نرمين السيد - ووصف الأستاذ الفخرى للفيزياء الفلكية فى برينستون ومؤسس الخريطة اللوغاريتمية الجديدة، ريتشارد جوت، خريطة الكوكب (القديمة) فى أحد المرات بأنها "الخريطة الأكثر إثارة للجدل حتى الآن".

ووضع كل من ريتشارد جوت، بالإضافة إلى أستاذ بحوث العمليات والهندسة المالية الذى رسم خريطة "أمريكا الأرجوانية" الخاصة بالانتخابات الأمريكية، روبرت فاندربى، وديفيد جولدبرج، أستاذ الفيزياء فى جامعة دريكسيل، خريطة جديدة قالوا إنها الأكثر دقة فى العالم.

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وبحسب موقع "phys" المتخصصة بعلوم الفيزياء، وضع العلماء خريطتهم الجديدة ذات الوجهين والمستديرة، مثل سجل الفونوغراف أو "الفينيل LP".

وتعد الخريطة المأخوذة من خرائط "جوجل" هى الأكثر انتشارا فى العالم، لكنها تعانى من تشوهات بسبب التسطيح، خصوصا فى مناطق القطبين الشمالى والجنوبى، لدرجة أن المناطق القطبية عادة ما يتم تقطيعها ببساطة.