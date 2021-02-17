دراسة: النساء تتفوق على الرجال فى قراءة الأفكار

جدة - نرمين السيد - وتشير مجلة Psychological Assessment، بحسب "روسيا اليوم"، إلى أنه بالطبع من غير الممكن قراءة الأفكار بصورة مباشرة، ولكن للبعض القدرة على قراءة الأفكار استنادا إلى بعض المظاهر والظروف الخارجية، وعلى تخيل ما يفكر فيه الشخص الآخر، وحالته الآنية، وهذه الأمور تساعد على فهم المحاور بشكل أفضل، واكتشاف الأكاذيب المحتملة، وتقدير النغمة الساخرة - بشكل عام، وإنشاء روابط اجتماعية ناجحة ومثمرة.

ويطلق على هذه القدرة فى علم النفس "التعقيل"، التى تكون مختلفة المستوى لدى مختلف الأشخاص، فمثلا تكون منخفضة عند الأشخاص الذين يعانون من التوحد، وبسبب صعوبة فهم نوايا الآخرين ينخفض مستوى تواصلهم الاجتماعى.

ويشير الدكتور بونيت شاه، كبير الباحثين، إلى أنه "لكى نفهم هذه العملية النفسية، يجب أن نميز بين "قراءة الأفكار" و"المشاعر" (التعاطف)، لأن قراءة الأفكار تعنى فهم ما يفكر فيه المحاور، فى حين أن "المشاعر"، هى فهم ما يشعر به الآخرون، قد يبدو أن الاختلاف ضئيل، لكنه مهم جدا، لأن أجزاء مختلفة من الدماغ مسؤولة عن ذلك، ونحن ركزنا اهتمامنا على "قراءة الأفكار"، وواثقون من أننا تمكنا من قياسها، وفصلناها عن "المشاعر"، وقد تاكدنا مرارا خلال التجربة أن النساء يتفوقن على الرجال فى "قراءة الأفكار".