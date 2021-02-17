الشجاعة ملهاش سن .. طفل أمريكى ينقذ جدته من لصين حاولا سرقتها

جدة - نرمين السيد - فى موقف يدل على أن الشجاعة ليس لها سن محددة، أطلق طفل يبلغ من العمر 12 عاما، النار على متسللين اثنين حاولا اقتحام منزل جدته البالغة من العمر 73 عاما، ما أدى إلى مقتل أحدهما.





ووفقا لرواية الشرطة فى جولدسبورو، بولاية نورث كارولينا الأمريكية، والتى نقلتها شبكة "Cnn"، فإن المتسللين طلبا أموالا من ليندا إليس ثم أطلقا عليها النار ما أدى إلى إصابتها. وأضافت الشرطة أن الطفل أطلق النار دفاعا عن النفس على المشتبه بهما اللذين فرا بعد ذلك، لافتة إلى أن الضباط عثروا على أحد المشتبه بهما، عند تقاطع بالقرب من منزل إليس، مصابا بعيار نارى حيث نقل إلى المستشفى وتوفى هناك متأثرا بجروحه. وأكدت الشرطة الأمريكية أنه لولا تصرف حفيد المجنى عليها، فإن الأمور كانت ستسير نحو الأسوأ.

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