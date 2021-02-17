فيديو .. روبوت ترسم لوحات فنية غاية فى الروعة

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير:" مهندسون من جامعة ليدز بإنجلترا، صمموا روبوتات بشرية، يطلق عليها اسم آى – دا نسبة لاسم عالمة الرياضيات البريطانية .. المهندسون دعموها بتقنيات الذكاء الاصطناعى".
ولأول مرة يتم تنظيم معرض فى لندن فى مايو 2021 يتضمن 3 صور ذاتية كبيرة الحجم من أعمالها الفنية، حيث أشار التقرير، إلى أن الهدف من المعرض هو طرح سؤال عن طبيعة الهوية البشرية والإبداع فى الصور الذاتية التى صنعتها آلة بلا روح تستخدم آى – دا برامج الذكاء المختلفة والمدخلات البشرية.
وأبرز التقرير إلى أنها قادرة على رسم أناس حقيقيين باستخدام عين الكاميرا وقلم رصاص فى يديها.
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