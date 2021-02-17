نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. زحام بكوبرى أكتوبر ومحور الفردوس

جدة - نرمين السيد - وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى تقدمه الإعلامية سالى سعيد، إلى أن هناك هدوءًا وانتظامًا فى حركة المرور الصباحية بجميع محافظات الوجه القبلى والبحرى والطرق المؤدية إليها.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرزاق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، نصحت المواطنين بالحذر من التقلبات الجوية وعدم تجاوز السرعات المقررة كما وضعت خطة عن طريق دفع سيارات الإغاثة والشفاطات على جميع الطرق.

ولفت صابر إلى أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات.

بينما محافظة القاهرة تعمل فيها الحركة المرورية بشكل جيد ما عدا أعلى كوبرى أكتوبر، كما توجد بعض الأحجام فى محور الفردوس عند صلاح سالم ونصح بسلوك محور النصر كبديل له.

وأضاف أن الإدارة العامة للمرور تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية المؤدية إلى مداخل ومخارج القاهرة الكبرى، لوجود بعض أعمال التوسعة على عدد من القطاعات منها أعلى مناطق الكونيسة المتجهة للمنيب والمرج والأوتوستراد.

وقال إن كوبرى الحدائق به ازدحام فى الحركة المرورية ونصح بسلوك شارع مصر والسودان، كما يوجد أعمال تطوير بالسيدة عائشة.

أما بالنسبة للكبارى التى تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة سواء كوبرى الجلاء أو الساحل أو الجامعة تعمل بشكل مرضى وطبيعى.