ألوان تسيطر على صيحات الموضة فى 2021

جدة - نرمين السيد - وتعد الألوان الهادئة من الألوان المصتدرة للموضة لهذا العام لبث الهدوء والتفاؤل والأمل.

ومن بين الألوان التى تسيطر على أغلب الملابس فى 2021 الألوان الترابية مثل الأوف وايت والبيج الفاتح والبرتقالى الغامق والبنى والزيتى، وألوان الأخضر الباستيل.

كما يلعب اللون الأزرق دورا مهما فى منح مرتديته الشعور بالثقة فى النفس لما يمنحه من أناقة وجاذبية.

وتلجأ بعض الفتيات إلى اختيار الألوان التى تثير حالة من الشعور بالعادة والفرح ومنها اللون الفوشيا، والذى يحتاج فى تنسيقه مع ألوان هادئة حتى تمنح إطلالة حيوية.

ويساهم اللون الأصفر فى منح التفاؤل والطاقة والحيوية، فهو يعبر عن أشعة الشمس لتألق مرتديته فى 2021.