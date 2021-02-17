صور.. أزياء شتوية للمكسيكية ألتاير جربو

جدة - نرمين السيد - ولم تكتفى ألتاير بموهبتها فى مجال الأزياء والموضة بل شاركت فى التمثيل وقدمت الكثير من الأعمال منها مسلسل ماريانيلا وخطيئتى. ولمع اسم ألتاير جربو فى عالم الموضة، ونالت إطلالاتها إعجاب متابعين الذين يتخطون حاجز الـ 3 مليون فرد. وتميزت المكسيكية بملامحها الجميلة المبهجة، التى تخطف القلوب حولها، وقوامها الرشيق وملابسها الأنيقة. وتحرص ألتاير جربو على مشاركة متابعيها يومها، ومن صورها تظهر مدى عشقها للخيل والطبيعة والسفر.

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